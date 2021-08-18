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«Гаванский синдром» обнаружили у двух американских дипломатов в Германии

Зафиксирован первый случай «гаванского синдрома» с американскими чиновниками в стране НАТО
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Фото: Michael Sohn / AP

Двое американских дипломатов в Германии обратились за медицинской помощью после того, как обнаружили у себя симптомы неизвестного недуга, названного «гаванским синдромом», сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, у чиновников в последние месяцы наблюдается тошнота, сильные головные боли, боль в ушах, усталость, бессонница и вялость. Из-за недуга они оказались неработоспособны.

Отмечается, что это первый случай «гаванского синдрома» у американских дипломатов, произошедший в стране НАТО.

В конце апреля стало известно, что американцы расследуют около 60 случаев неизвестного недуга у правительственных сотрудников в Майами. Также стало известно о подобных инцидентах с американскими дипломатами в Вене.

Впервые о «гаванском синдроме» стало известно в 2016 году, когда сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия.

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