Сенат США потребовал расследования причин «гаванского синдрома»

Сенат США потребовал от администрации президента страны Джозефа Байдена активнее расследовать причины появления «гаванского синдрома». Об этом сообщает издание Politico.

Сенаторы Джин Шахин и Сьюзан Коллинз внесли в Сенат Конгресса США законопроект, который предусматривает создание в совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме должности «межведомственного координатора по вопросам аномальных медицинских инцидентов». Координатор будет отвечать за организацию расследований и реагирование на предполагаемые атаки «направленной энергии».

Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан отмечает, что ранее в администрации уже назначали чиновника, ответственного за расследования. Внесенный законопроект лишь закрепит эту должность, подчеркнул он.

С начала президентского срока Байдена более 20 американских госслужащих в Вене стали жертвами таинственных атак «направленной энергии». Для дипмиссии США столица Австрии стала новым очагом распространения загадочного недомогания.

На такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия, сотрудники американской дипмиссии на Кубе и их родственники жаловались с конца 2016 года. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала. Агентство Associated Press тогда получило аудиозапись атаки и описало беспокоящие звуки: «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске».