Американских дипломатов напугала атака «направленной энергии»

Атака «направленной энергии», или болезнь под названием «Гаванский синдром», напугала американских дипломатов и вынудила их отказываться от должностей. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве.

По словам сотрудников, страх перед неизвестной болезнью влияет на их карьерные решения. «Когда вы собираетесь на пост с высокой степенью угрозы, вы знаете, что дипломатическая служба безопасности будет держать вас в курсе угроз и что они предпримут все возможные шаги для смягчения этих угроз. В этой ситуации угроза не ясна, и ее устранение невозможно», — заявляют дипломаты.

Теперь, перед тем как занять тот или иной пост, многие работники дипломатической службы стали выяснять, почему должность оказалась свободной. Сотрудники опасаются, что ранее занимавший вакантную позицию человек ушел в отпуск по болезни.

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Жертвы необъяснимого синдрома жалуются на неподобающее отношение Государственного департамента США. Так, стажер Линдси Брайд говорит, что не может получить медицинские записи о ее состоянии во время стажировки в Китае. Пострадавшая заявляет, что в квартире в Гуанчжоу до нее жил офицер консульства, который страдал «Гаванским синдромом», но консульство не предупредило ее об этом.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс допустил причастность России к «гаванскому синдрому». По его словам, Москва может стоять за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов. Глава американской разведки также рассказал, что с 2016 года среди правительства США и по всему миру была зарегистрирована пара сотен случаев загадочной болезни. Он добавил, что ученые связывают данные инциденты с воздействием направленной энергии.

С начала президентского срока США Джо Байдена более 20 американских госслужащих в Вене стали жертвами таинственных атак «направленной энергии». Для дипмиссии США столица Австрии стала новым очагом распространения загадочного недомогания.

На такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия, сотрудники американской дипмиссии на Кубе и их родственники жаловались с конца 2016 года. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала. Агентство Associated Press тогда получило аудиозапись атаки и описало беспокоящие звуки: «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске».