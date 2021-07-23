Директор ЦРУ допустил причастность России к «гаванскому синдрому»

Директор ЦРУ Уильям Бернс допустил причастность России к «гаванскому синдрому». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва может стоять за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов, однако из-за нехватки данных на данный момент нельзя сделать однозначных выводов. Бернс также отметил, что в ЦРУ серьезно относятся к данным инцидентам и ими занимается «очень сильная команда».

Глава американской разведки также рассказал, что с 2016 года среди правительства США и по всему миру была зарегистрирована пара сотен случаев «гаванского синдрома». Он добавил, что ученые связывают данные инциденты с воздействием направленной энергии. Таким образом, круг подозреваемых, которые могли бы использовать подобную технологию и имели бы возможность сделать это не в одной части мира, сужается, резюмировал Бернс.

Ранее сообщалось, что с начала срока президента США Джо Байдена более 20 американских госслужащих в Вене стали жертвами таинственных атак «направленной энергии» — так называемого «гаванского синдрома». Отмечается, что для дипмиссии США столица Австрии стала новым очагом распространения загадочного недомогания под названием «гаванский синдром» — последствия таинственных атак, от которых впервые пострадали американские дипломаты на Кубе.

На такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия, сотрудники американской дипмиссии на Кубе и их родственники жаловались с конца 2016 года. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала. Агентство Associated Press тогда получило аудиозапись атаки и описало беспокоящие звуки: «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске».