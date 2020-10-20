Стало известно о проявлении загадочных симптомов у сотрудника ЦРУ в Москве

Сотрудник ЦРУ в Москве испытал симптомы так называемого «гаванского синдрома» в 2017 году. Об этом стало известно The New York Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

На проявление загадочных симптомов пожаловался офицер ЦРУ Марк Полимерпулос, помогавший руководить тайными операциями в России и Европе. По данным издания, в декабре 2017 года он почувствовал сильное головокружение, которое позже переросло в продолжительную мигрень, вынудившую его уйти на пенсию. На тот момент Полимерпулосу было 48 лет.

Отмечается, что подобный случай был не единственным. Подобные симптомы в 2016-2018 годах испытывали сотрудники американских послов также на Кубе и в Китае. Однако точное количество случаев и места, где происходило подобное, не названо.

При этом Госдеп США не смог установить однозначную причину, которая вызвала «гаванский синдром». Среди прочего предполагалось, что дипломаты могли подвергнуться неустановленному звуковому воздействию.