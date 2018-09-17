Куба отвергла причастность России к воздействию на мозг американских дипломатов

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель исключил причастность России к «акустическим атакам» на американских дипломатов на Кубе. Об этом он заявил местным СМИ, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, просила ли Гавана Россию о подобных мерах, кубинский лидер сказал, что «это невозможно. Наши моральные принципы не позволяют нам просить кого-либо атаковать кого-либо другого».

При этом Диас-Канель уточнил, что также отвергает сам факт «акустической атаки». «Мы никого не атаковали. На Кубе уважаются права всех иностранных граждан, в том числе дипломатов», — заверил он.

12 сентября в Госдепартаменте США заявили, что Белый дом не подтверждает информацию о причастности России к «акустическим атакам». «Мы видели вал новостей, где "неназванные американские чиновники" возлагали вину на русских. Я бы попросила отнестись к этим заявлениям со здоровой долей скептицизма», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

Начиная с конца 2016 года сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе начали жаловаться на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала.

Агентство Associated Press получило аудиозапись атаки, и описало беспокоящие звуки как «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске».

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