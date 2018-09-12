США не поверили в причастность России к «акустическим атакам» на дипломатов

В Белом доме не подтверждают информацию о причастности России к «акустическим атакам» на американских дипломатов на Кубе. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

«Мы видели вал новостей, где "неназванные американские чиновники" возлагали вину на русских. Я бы попросила отнестись к этим заявлениям со здоровой долей скептицизма», — сказала она, добавив, что в настоящее время Вашингтону не известны ни причина атак, ни виновные.

7 июня газета The New York Times написала, что сотрудники консульства США в китайском городе Гуанчжоу на протяжении нескольких месяцев подвергались «целенаправленным атакам, в том числе акустическим». Тогда, передает издание, в американском правительстве выдвинули предположение, что виновником происходящего может быть Россия или Китай.

Начиная с конца 2016 года сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе начали жаловаться на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия. Официальная Гавана отрицала причастность к происходящему, после этого администрация президента Дональда Трампа распорядилась выслать из посольства Кубы в Вашингтоне 15 дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала.

Агентство Associated Press получило аудиозапись атаки, и описало беспокоящие звуки как «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске». Агентство уточняет, что запись была отправлена для анализа в лаборатории военно-морского флота США, но эксперты не сумели понять, как именно она вредит дипломатам.

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