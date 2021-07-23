В Совфеде отреагировали на заявления ЦРУ о России и «гаванском синдроме»

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал фейком историю с «гаванским синдромом» у американских дипломатов. Его реакцию на заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса приводит «Интерфакс» в пятницу, 23 июля.

«Такое впечатление, что полуграмотные люди создают эти фейки — даже не могут объяснить, к какому выводу приходят, и почему в Гаване есть, а в Боготе, условно говоря, нет», — сказал он.

Ранее в пятницу Уильям Бернс допустил причастность России к «гаванскому синдрому». Он предполагает, что Москва может стоять за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов. В то же время он отметил, что из-за нехватки данных нельзя сделать однозначных выводов.

По информации СМИ, с начала срока президента США Джо Байдена более 20 американских госслужащих в Вене стали жертвами таинственных атак «направленной энергии» — так называемого «гаванского синдрома». Впервые американские дипломаты якобы столкнулись с этим явлением на Кубе.

В конце 2016 года сотрудники американской дипмиссии на Кубе и их родственники массово пожаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия. Агентство Associated Press, получившее аудиозапись акустической атаки, сообщило, что речь идет о «высокочастотном звуке сверчков, совмещенном с царапаньем ногтями по доске».