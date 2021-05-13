Пострадавших от загадочного недуга американских дипломатов оказалось еще больше

Пострадавших от загадочного недуга, прозванного «гаванским синдромом», среди работающих за рубежом американских дипломатов, военных и сотрудников спецслужб оказалось значительно больше, чем считалось раньше. Об этом сообщает The New York Times.

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Ранее речь шла о 60 пострадавших, сейчас их насчитали более 130, не включая сотрудников ЦРУ, данные о которых не публикуются.

«На сегодняшний момент у нас нет четкой информации о причине этих инцидентов и строить догадки было бы преждевременно и безответственно», — приводит издание слова Аманды Шош, представителя Национальной службы разведки. Отмечается, что некоторые специалисты считают российские спецслужбы ответственными за секретные атаки на американских шпионов.

Двумя неделями ранее стало известно, что американцы расследуют около 60 случаев таинственного недуга вместо двух, как это отмечалось ранее. Речь идет о неожиданных симптомах неких мозговых нарушений, которые ощущали предполагаемые жертвы атак.

На такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия, жаловались с конца 2016 года и сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе. После этого Вашингтон выслал 15 кубинских дипломатов из-за неспособности островного государства принять надлежащие меры для защиты американского персонала. Агентство Associated Press тогда получило аудиозапись атаки и описало беспокоящие звуки: «высокочастотный звук сверчков, совмещенный с царапаньем ногтями по доске».