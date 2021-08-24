Самолет вице-президента США задержали из-за «гаванского синдрома»

Вылет самолета вице-президента США Камалы Харрис из Сингапура задержали более чем на три часа из-за случая так называемого гаванского синдрома, который был зафиксирован во Вьетнаме. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Харрис должна была отправиться во вьетнамскую столицу Ханой вечером в понедельник, 23 августа, в рамках своего турне по Юго-Восточной Азии. Однако незадолго до вылета команда вице-президента получила сообщение из американского посольства во Вьетнаме, в котором сообщалось, что в Ханое выявлен случай загадочного недомогания, известный как «гаванский синдром». В результате рейс было решено отложить, а всех журналистов, которые должны были сопровождать Харрис в ее поездке, без объяснения причин развезли обратно по сингапурским отелям.

Как пояснили в диппредставительстве США в Ханое, после тщательного изучения полученной ими информации было принято решение, что поездка Харрис все же продолжится. Спустя несколько часов вице-президент вылетела во Вьетнам.

Других подробностей в посольстве не привели. Офис также Харрис не стал комментировать ситуацию, ограничившись коротким заявлением о том, что сам вице-президент чувствует себя хорошо.

Ранее в августе стало известно, что двое американских дипломатов в Германии были вынуждены обратиться за медицинской помощью из-за симптомов «гаванского синдрома». До этого сообщалось, что США расследуют около 60 случаев неизвестного недуга у правительственных сотрудников в Майами. Подобные инциденты были отмечены среди американских дипломатов в Вене.

Впервые о «гаванском синдроме» стало известно в 2016 году, когда сотрудники американской дипмиссии и их родственники на Кубе жаловались на такие симптомы, как потеря слуха, тошнота, головные боли и расстройство равновесия.