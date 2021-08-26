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Китай призвал ВОЗ проверить лаборатории США для поиска истоков пандемии

Китайский дипломат Сюй: ВОЗ должна проверить лаборатории США для поиска истоков пандемии
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Фото: Denis Balibouse / Reuters

Постоянный представитель Китая при женевской штаб-квартире ООН Чэнь Сюй направил запрос во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с просьбой провести проверку американских биолабораторий для поиска истоков пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Global Times.

Сюй потребовал проверить лаборатории в Форт-Детрике и университете штата Северная Каролина. Это первый такой формальный запрос КНР в адрес организации по дипломатическим каналам. К обращению к главе ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесусу приложено коллективное письмо 25 миллионов интернет-пользователей из Китая.

По мнению Сюй, гипотеза о попадании вируса в человеческую популяцию в результате утечки из Уханьского института вирусологии является маловероятной. «Если кто-то настаивает, что вопрос о лабораторной утечке остается открытым, то такие лаборатории, как в Форт-Детрике и в университете штата Северная Каролина, должны быть подвергнуты открытому расследованию», — заявил он.

Ранее Китай отклонил просьбу ВОЗ о возобновлении расследования происхождения коронавируса. Китайские власти подчеркнули, что поддерживают научные, а не политизированные версии того, как возник вирус.

В четверг, 12 августа, ВОЗ призвала Китай поделиться необработанными данными о самых ранних случаях заболевания COVID-19. По мнению специалистов организации, данная мера может помочь выяснить реальные причины возникновения заболевания, унесшего жизни 4 миллионов человек и парализовавшего практически всю мировую экономику.

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