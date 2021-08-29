Российский генный инженер назвал спекуляциями доклад разведки США о COVID-19

Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков назвал спекуляциями доклад разведки США о происхождении новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Он поделился мнением в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, в докладе американцев фактически нет ничего нового о происхождении COVID-19.

«Очень громкое утверждение, что сейчас раскрыто хоть что-то. Я посмотрел этот доклад — там нет ни одного факта, одни какие-то спекуляции», — высказался сотрудник МФТИ.

«Несмотря на то, что президент США относительно недавно заявлял, что у Вашингтона есть неопровержимые доказательства того, что Китай имеет прямое отношение к распространению коронавирусной инфекции, к сожалению, ничего они так и не рассекретили, никаких прямых данных и улик мы не увидели, опять какие-то голословные утверждения», — заявил Волчков.

По его словам, единственное, что делает в докладе разведка — «отметает» версию того, что распространение вируса не является утечкой биологического оружия. Однако даже насчет этого в документе нет ни одного конкретного факта. Президент США Джо Байден с помощью доклада повышает свой рейтинг, так как у него шаткое положение, предположил генный инженер. «Да, ни у кого не вызывает вопросов, что Китай, так или иначе, поучаствовал, вопрос — как и в каком объеме», — заключил он.

28 августа сообщалось, что американские спецслужбы завершили расследование происхождения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Выдержки из доклада президенту США Джо Байдену были обнародованы в пятницу, 27 августа. Разведка пришла к выводу, что коронавирус не является разработкой биологического оружия. При этом остается неясным, как именно появилась данная инфекция.