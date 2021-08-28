Разведка США отказалась считать коронавирус биологическим оружием

Американские спецслужбы завершили расследование происхождения новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Выдержки из доклада президенту США Джо Байдену были обнародованы в пятницу, 27 августа, сообщает Reuters.

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Разведка пришла к выводу, что коронавирус не является разработкой биологического оружия. При этом остается неясным, как именно появилась данная инфекция.

Две гипотезы и никакой конкретики

Разведсообщество разделилось по вопросу происхождения SARS-CoV-2 на два лагеря. Первые считают, что вирус является зоонозным, то есть перешедшим от нечеловекоподобных животных к людям. По второй версии, коронавирус имеет лабораторное происхождение, пандемия же началась после того, как инфекция «вырвалась» за пределы лаборатории в китайском Ухане.

«Мы не сможем предоставить более четкое объяснение происхождения COVID-19 до появления новой информации. Скорее всего, потребуется содействие Китая, чтобы дать окончательную оценку происхождения COVID-19», — указали аналитики.

В докладе также отмечается, что китайские власти не знали о коронавирусе до вспышки пандемии. Вместе с этим разведка считает, что действия Пекина в данном вопросе «демонстрируют неуверенность Китая в конечных итогах расследования».

Позиция ВОЗ

В конце марта Всемирная организация здравоохранения выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В документе говорилось, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории.

Однако в июле генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус допустил версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2, в которой предполагается его утечка из лаборатории. Он заявил, что международное сообщество преждевременно отказалось от такой теории происхождения вируса. Он также призвал власти Китая к большей прозрачности в расследовании этого вопроса.

12 августа ВОЗ призвала Китай поделиться необработанными данными о самых ранних случаях заболевания COVID-19. По мнению специалистов организации, данная мера может помочь выяснить реальные причины возникновения заболевания, унесшего жизни 4 миллионов человек и парализовавшего практически всю мировую экономику.

Позиция России

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что невозможно каким-либо образом доказать искусственное происхождение коронавируса. По его словам, в мире не осталось инструмента, который обязал бы страны делиться информацией о происходящем в лабораториях.

Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов заявил, что «все-таки большинство ученых, специалистов, а не диванных вирусологов и не бабок на базаре, считают, что это естественное происхождение». Ученый добавил, что конспирологи напридумывали уже множество различных версий, но необходимо анализировать само течение эпидемии и вирусный геном тысяч природных штаммов от животных и штаммов, выделенных от людей. «Пока четкой определенности нет — искусственное это или естественное происхождение», — подчеркнул Нетесов.

В свою очередь, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил попытки США политизировать вопрос происхождения коронавируса. Он указал, что прямых доказательств в пользу искусственного или естественного происхождения вируса пока нет. «Получить доказательства в пользу естественного пути было бы возможно, если бы удалось обнаружить промежуточный вариант SARS CoV-2 в животных-резервуарах. В пользу утечки из лаборатории — если бы некий гипотетический перебежчик дал соответствующие показания и предоставил лабораторные журналы и записи. Ни то, ни другое пока не случилось», — пояснил вирусолог. Он выразил уверенность, что усилия специалистов американской разведки имеют больше отношение к политике, чем к эпидемиологии и вообще науке. По его мнению, эти потуги не стоят того, чтобы их комментировать.