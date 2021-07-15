Глава ВОЗ допустил версию об утечке коронавируса из лаборатории

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус допустил версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2, в которой предполагается его утечка из лаборатории. Его слова передает агентство Associated Press.

Гебрейесус заявил журналистам, что международное сообщество преждевременно отказалось от такой теории происхождения вируса. Он также призвал власти Китая к большей прозрачности в расследовании этого вопроса.

«Я сам был лабораторным работником, я иммунолог, работавший в лаборатории. Лабораторные инциденты случаются», — приводит агентство его слова.

Ранее ученые из США заявили о доказательстве искусственного происхождения коронавируса. Эксперты обнаружили у SARS-CoV-2 последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, часто используемой для усиления заразности и летальности вирусов. Специалисты отмечают, что она является своеобразным маяком, который позволяет отслеживать вставку в лаборатории, так как в природе она встречается чрезвычайно редко.

В конце марта ВОЗ выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории.