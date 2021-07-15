Мир
 
Последние новости
Шойгу обязал военных изучить статью Путина об Украине
Темнокожий игрок сборной Англии оправдался за незабитый пенальти в финале Евро
Премьер Ливана подал в отставку
Мужчина с внешностью Кена рассказал о незаконных инъекциях и пластике
В Минобороны прокомментировали проблему с QR-кодами для военных
В России второй раз за день с ножом напали на пассажиров автобуса
Google выпустит складной смартфон
Названы города России для самой выгодной сдачи жилья в аренду
Литва обвинила Россию в наплыве мигрантов
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава ВОЗ допустил версию об утечке коронавируса из лаборатории

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус допустил версию о лабораторном происхождении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус допустил версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2, в которой предполагается его утечка из лаборатории. Его слова передает агентство Associated Press.

Гебрейесус заявил журналистам, что международное сообщество преждевременно отказалось от такой теории происхождения вируса. Он также призвал власти Китая к большей прозрачности в расследовании этого вопроса.

«Я сам был лабораторным работником, я иммунолог, работавший в лаборатории. Лабораторные инциденты случаются», — приводит агентство его слова.

Ранее ученые из США заявили о доказательстве искусственного происхождения коронавируса. Эксперты обнаружили у SARS-CoV-2 последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, часто используемой для усиления заразности и летальности вирусов. Специалисты отмечают, что она является своеобразным маяком, который позволяет отслеживать вставку в лаборатории, так как в природе она встречается чрезвычайно редко.

В конце марта ВОЗ выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В докладе говорится, что пандемия, скорее всего, не результат утечки из лаборатории.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
WHO chief says it was ‘premature’ to rule out COVID lab leak
Вирусолог оценил заявление ВОЗ о начале новой волны пандемии коронавируса
Российские ученые спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19