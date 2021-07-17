В России сочли невозможным доказать лабораторное происхождение коронавируса

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что невозможно каким-либо образом доказать искусственное происхождение коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Он указал, что в мире не осталось инструмента, который обязал бы страны делиться информацией о происходящем в лабораториях. «Доказать это невозможно, потому что не работает Конвенция по биологическому и токсинному оружию, потому что американцы наложили вето и вышли из этого договора», — пояснил законотворец.

Также Онищенко прокомментировал предположение генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, заявившего, что распространение коронавируса могло быть следствием чрезвычайного случая в лаборатории. По мнению Онищенко, гендиректор ВОЗ «не специалист в этой области», чтобы делать подобные заявления.

15 июля Гебрейесус сказал, что он сам был лабораторным работником, и он знает, что «лабораторные инциденты случаются». Он также заявил, что международное сообщество преждевременно отказалось от такой теории происхождения вируса.

Ранее ученые из США заявили о доказательстве искусственного происхождения коронавируса. Эксперты обнаружили у SARS-CoV-2 последовательность геномов в комбинации CGG-CGG, часто используемой для усиления заразности и летальности вирусов. Специалисты отмечают, что она является своеобразным маяком, который позволяет отслеживать вставку в лаборатории, так как в природе она встречается чрезвычайно редко.