Китай призвал Россию объединиться для противостояния политизации пандемии

Министр иностранных дел Китай Ван И призвал Россию объединить усилия, чтобы совместно противостоять политизации и стигматизации пандемии COVID-19 и вопросов происхождения вируса. Об этом он заявил в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Ташкенте, передает ТАСС.

«Обе стороны должны работать вместе с международным сообществом, чтобы вести решительную борьбу с двумя вирусами: во-первых, необходимо усилить сотрудничество в сфере вакцин для борьбы с коронавирусом нового типа; во-вторых, необходимо усилить сплоченность и сотрудничество в борьбе с политическим вирусом», — подчеркнул Ван И.

Он напомнил, что инфекция по-прежнему распространяется по всему миру, поэтому международному сотрудничеству в борьбе с эпидемиями предстоит длительный путь. Министр заключил, что Китаю и России следует совместно отстаивать авторитет науки в вопросах происхождения COVID-19.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус допустил версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2, в которой предполагается его утечка из лаборатории. Он отметил, что международное сообщество преждевременно отказалось от такой теории происхождения вируса. Он также призвал власти Китая к большей прозрачности в расследовании этого вопроса.

