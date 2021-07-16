Ученый назвал «наиболее вероятной» версию об утечке COVID-19 из лаборатории

Предположение о том, что вирус COVID-19 появился из лаборатории, является наиболее вероятным. Существует много факторов, свидетельствующих об этом, рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН имени Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в интервью «Радио России».

По его утверждению, версия об утечке коронавируса из лаборатории следует из логики развития ситуации, а также звучит более убедительно, чем объяснения о его природном источнике. Специалист отметил, что ничего необычного в искусственном происхождении нет.

«Фантастическим кажется как раз естественное происхождение, потому что нет никаких промежуточных форм от вируса, который находится в природе и заражает летучих мышей, до вируса, который циркулирует в человеческой популяции. И это все очень странно и наводит на мысль, что происхождение — искусственное», — уточнил Чумаков.

Он напомнил, что в мире существуют технологии для создания таких вирусов, публикации о них появлялись в США и Китае. Изначально, как отметил специалист, исследования по модификации вируса проходили в лаборатории в Северной Каролине в США. После прекращения финансирования все работы перенесли в китайскую лабораторию в Ухани, заключил Чумаков.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус допустил версию происхождения коронавируса SARS-CoV-2, в которой предполагается его утечка из лаборатории. По его словам, международное сообщество преждевременно отказалось от этой теории происхождения вируса. Он призвал власти Китая к большей прозрачности в расследовании данного вопроса.