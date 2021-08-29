В Роспотребнадзоре оценили длительность проблем с дыханием после COVID-19

Роспотребнадзор: проблемы с дыханием после COVID-19 могут длиться несколько месяцев

Проблемы с дыханием у переболевших COVID-19 могут наблюдаться в течение нескольких месяцев, заявила профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, время восстановления зависит от тяжести заболевания, физического состояния организма, наличия других заболеваний, а также объема и регулярности реабилитационных мероприятий, которые направлены на устранения последствий от коронавирусной инфекции.

Ранее врач-эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова рассказала, как восстановить мышечную массу после коронавируса. Специалист отметила, что существенная потеря веса наблюдается у пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме и лежавших в больнице. При этом в худшем случае человек может похудеть на несколько десятков килограмм.

