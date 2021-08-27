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Врач предрек россиянам пять-шесть новых волн коронавируса

Врач Андрушкевич: пандемия коронавируса продлится еще пять лет
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Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Пандемия COVID-19 продлится еще пять лет. Россиян ожидают еще пять-шесть волн коронавируса, предрек руководитель новосибирской клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич, слова которого приводит «Сиб.фм».

По словам врача, каждая новая волна будет сильнее, но короче. Он добавил, что бесконечное появление новых более устойчивых мутаций может быть связано со слабым иммунитетом граждан. Вакцинация населения, в свою очередь, усиливает селекцию устойчивого вируса. Так, инфекция не будет распространяться при напряженном иммунитете, однако со временем ослабеет, тогда будет происходить отбор сильных мутаций.

«Слабая мутация от слабого иммунитета погибает, а сильная воспроизводится. Сама вакцинация, об этом предупреждали, при определенном развитии событий даже стимулирует возникновение более сильных штаммов. И, возможно, дело не только в вакцинации, а в массовом дефекте иммунитета», — уточнил врач.

Андрушкевич предположил, что коронавирус может просто исчезнуть, как это произошло с «испанкой», когда эпидемия длилась с января 1918 года по 1920 год, а потом исчезла сама. Вместе с тем болезнь характеризовалась высокой летальностью и молниеносным течением, никаких предпосылок для ее исчезновения не было, заключил он.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что рекордная смертность в России связана с тем, что выросла летальность коронавирусной инфекции. Он отметил, что смертность от COVID-19 всегда отстает на несколько недель от заболеваемости. В предыдущие волны, по его утверждению, это отставание составляло примерно три-четыре недели.

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