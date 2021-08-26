Вирусолог оценил заявление Мясникова об отсутствии коллективного иммунитета

Российский вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил заявление врача и телеведущего Александра Мясникова, в котором он окончательно предрек отсутствие коллективного иммунитета. По словам специалиста, все зависит от качественно проведенной массовой вакцинации. Свое мнение Аграновский высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Александр Мясников предрек отсутствие коллективного иммунитета, а также сравнил волны пандемии коронавируса в Европе, Америке и России. По словам врача, четвертая волна уже «накатилась» на Запад, однако в России еще только начало спада третьей волны.

Как отметил Мясников, можно наблюдать, как меняется поведение коронавируса в странах, «достаточно плотно привитых» против коронавируса.

«Процент положительных тестов в среднем там примерно 4,5-5 [процентов] (в период между волнами этот процент где-то 0,5-1 процента). В полностью привитом Израиле он 5,8 процента, в США, где полностью вакцинированы больше половины населения - 13,8 процента. У нас в России спад и процент положительных тестов 4,6 процента продолжает снижаться. Так что, как многими (и мной) ранее предполагалось — коллективного иммунитета у нас не будет», — написал врач. Однако, по его словам, индивидуальный иммунитет от вакцинации работает достаточно надежно — доктор назвал это «хорошей новостью» четвертой волны.

Массовая вакцинация и коллективный иммунитет

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Алексей Аграновский в беседе с «Лентой.ру» отметил, что ситуация с коллективным иммунитетом напоминает ему старый анекдот. «Будут ли деньги при коммунизме? Ответ: "это у кого как". Теперь серьезно. Если будет проведена массовая вакцинация — будет коллективный иммунитет. Если нет — его не будет. Но будут индивидуально защищены вакцинированные. Будет и локальный иммунитет — в семье, на работе и т.д.», — пояснил вирусолог.

В качестве аргумента своей позиции он напомнил про эпидемиологическую ситуацию в Израиле. «В Израиле и других хорошо привитых странах есть коллективный иммунитет. Но это иммунитет не к положительным тестам ПЦР, а к тяжелому течению болезни. Иными словами, у людей может выявляться вирус, но тяжелых течений мало и летальных исходов почти нет», — рассказал доктор биологических наук.

Ранее инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич заявила, что в срок до ноября 2021 года года может наступить четвертая волна коронавируса в России. «Учитывая темпы распространения инфекции, сезонность, четвертую волну можно спрогнозировать к началу ноября. Думаю, к ней мы подойдем с "хвостом" в 20-30 процентов не привитых и не болевших», — предположила эксперт.