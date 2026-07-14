Секрет зарядников для смартфонов объяснили

MakeUseOf: Символы на зарядниках смартфонов могут указать на секретные функции

Современные зарядные устройства для смартфонов и прочей техники могут поддерживать разные протоколы зарядки. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

Журналисты портала объяснили, как подбирать зарядные аксессуары для телефонов, ноутбуков и прочей электроники. Они предложили обращать внимание на поддерживаемые зарядкой протоколы, которые указывают на те или иные секретные особенности устройств.

Специалисты перечислили популярные протоколы и рассказали, чем они отличаются. Так, USB Power Delivery (USB PD) позволяет зарядному устройству и телефону согласовывать количество подаваемой энергии. Стандарт PPS отличается от USB PD тем, что занимается регулировкой мощности непрерывно.

У производителей смартфонов или процессоров могут быть свои стандарты зарядки — например, Qualcomm Quick Charge (QC) или Oppo SuperVOOC. В этом случае они будут максимально соответствовать аккумуляторам тех же брендов. Авторы отметили, что часто на зарядных адаптерах можно встретить и другие обозначения — например, GaN. Конкретно эта пометка указывает, что зарядное устройство создано на основе полупроводника нитрида галлия. Этот материал эффективно проводит ток и выделяет меньше тепла, чем простые зарядки.

Авторы подытожили, что сложность подборки аксессуара для смартфонов заключается в том, что практически любое зарядное устройство технически будет работать с практически любым телефоном.

Ранее авторы издания CNet назвали перегрев и беспроводную зарядку главными «врагами» смартфона. Они рекомендовали следить за температурой устройства — особенно, в жаркое время года.