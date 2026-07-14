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13:49, 14 июля 2026Бывший СССР

Зеленский похвалил российские ракеты

Зеленский: Россия имеет очень мощные баллистические ракеты
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

У России есть мощные баллистические ракеты. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает BFM.

«Россия имеет очень мощные баллистические ракеты и вскоре сможет запускать их на расстояние 5000 километров. Это лишь вопрос времени», — заявил он.

В апреле первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал о разработке первой российской многоразовой ракеты.

Ранее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) признало, что украинские системы противовоздушной обороны в ходе атаки в ночь на 11 июля не сбили ни одной баллистической ракеты «Искандер-М». Как следует из утренней сводки Воздушных сил ВСУ, в ходе ночной атаки российские войска использовали шесть баллистических ракет.

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