В Минздраве рассказали о риске распространения коронавируса из-за кондиционеров

Кондиционеры комнатного типа в местах массового скопления людей могут увеличить риск распространения коронавируса. Об этом рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов, передает ТАСС.

«Высокий риск распространения инфекции связан с тем, что при работе сплит-систем (систем кондиционирования воздуха — прим. «Ленты.ру») происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха», — заявил Чуланов.

По его словам, нужно уменьшать использование кондиционеров комнатного типа в общественных местах. Необходимо отдавать предпочтение естественной вентиляции — это снизит концентрацию вирусных веществ в воздухе. Кроме того, стоит постоянно проветривать помещения.

Ранее инфекционист Александр Горелов оценил вероятность полного прекращения циркуляции коронавируса. По его словам, такое вряд ли возможно. Он отметил, что необходимо будет изучить источник появления вируса, чтобы в будущем попытаться прекратить межвидовую передачу инфекции.