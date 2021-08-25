Россия
 
Последние новости
В Тюмени поймали предполагаемого убийцу девочки
В России оценили проигрыш «Северного потока-2» в споре с Европой
В Кремле решили устранять «непонятные места» в законе о СМИ-иноагентах
Кремль оценил поражение «Северного потока-2» в споре с Европой
Польский депутат попытался прорваться к беженцам сквозь военных и попал на видео
Владимир Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону
Utair перевезла разграбленный российский вертолет из аэропорта Кабула
Кремль отреагировал на поддержку Турцией «Крымской платформы»
Бомбардировщики сели на федеральную трассу под Воронежем
В Москве эскортница обвинила клиента в изнасиловании 
Новости партнеров
Прослушать новость

В Минздраве рассказали о риске распространения коронавируса из-за кондиционеров

Инфекционист Чуланов: кондиционеры комнатного типа влияют на распространение COVID-19
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Depositphotos

Кондиционеры комнатного типа в местах массового скопления людей могут увеличить риск распространения коронавируса. Об этом рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов, передает ТАСС.

«Высокий риск распространения инфекции связан с тем, что при работе сплит-систем (систем кондиционирования воздуха — прим. «Ленты.ру») происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха», — заявил Чуланов.

По его словам, нужно уменьшать использование кондиционеров комнатного типа в общественных местах. Необходимо отдавать предпочтение естественной вентиляции — это снизит концентрацию вирусных веществ в воздухе. Кроме того, стоит постоянно проветривать помещения.

Ранее инфекционист Александр Горелов оценил вероятность полного прекращения циркуляции коронавируса. По его словам, такое вряд ли возможно. Он отметил, что необходимо будет изучить источник появления вируса, чтобы в будущем попытаться прекратить межвидовую передачу инфекции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России впервые с 17 августа зафиксировали более 800 смертей из-за COVID-19
Инфекционист объяснил формирование коллективного иммунитета к COVID-19 через год
Инфекционист оценил вероятность полного прекращения циркуляции коронавируса