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Инфекционист объяснил формирование коллективного иммунитета к COVID-19 через год

Врач Тимаков: Из-за активной мутации COVID-19 коллективный иммунитет появится через год
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Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Из-за низких темпов вакцинации, а также активной мутации коронавируса коллективный иммунитет в России появится только через год. Это объяснил инфекционист, вакцинолог, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в интервью Ura.ru.

По словам специалиста, в настоящее время получится только сдержать рост заболеваемости и снизить количество тяжелых случаев COVID-19.

В свою очередь, иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что коллективный иммунитет в России может сформироваться в середине весны или летом 2022 года.

«Что касается сроков, нужно ориентироваться на формирование коллективного иммунитета при 85 процентах населения, это и переболевшие, и вакцинированные. При оптимистичном сценарии, я думаю, мы его получим к концу марта — апрелю либо к лету», — уточнил врач.

Он также добавил, что сейчас в стране вакцинировано около 24 процентов населения.

Ранее бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко заявил, что детская вакцинация будет способствовать формированию коллективного иммунитета.

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