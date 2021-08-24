Российские ученые оценили влияние коллективного иммунитета на COVID-19

Российский вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский и инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с РБК оценили, как коллективный иммунитет влияет на распространение COVID-19.

По словам Аграновского, в странах с высоким процентом вакцинированных и сформированным коллективным иммунитетом тяжелые и летальные случаи коронавируса значительно снизились. Ученый подчеркнул, что рост числа зараженных может быть только из-за новых, более заразных штаммов. При этом в таких случаях привитые пациенты легче переносят инфекцию.

«Коллективный иммунитет по прежнему актуален, и следует в первую очередь вакцинировать непривитых, причем наиболее эффективными вакцинами», — рассказал Аграновский, добавив, что ревакцинация становится общим делом, когда привиты 60-70 процентов и необходимо поддерживать достигнутый коллективный иммунитет.

При этом Малышев считает, что пока не стоит говорить о том, что коллективный иммунитет не защитит от вспышек заболевания. В пример он привел дифтерию или корь, которые удалось остановить только благодаря вакцинации.

Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев объяснил, почему в странах, где успешно прошла кампания вакцинации и сформирован коллективный иммунитет, продолжается рост числа случаев заражения коронавирусом. По его словам, это происходит после снижения иммунитета спустя некоторое время.