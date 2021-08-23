Российский иммунолог оценил вероятность появления неуязвимых штаммов COVID-19

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков оценил вероятность появления неуязвимых штаммов COVID-19. Его слова приводит телеканал «Москва 24».

Как заявил врач, штамм «бета» уже вытесняется повсеместно. По его словам, возможна мутация не только «гаммы» и «дельты», но и «лямбды». При этом нельзя сказать однозначно, появятся ли новые неуязвимые штаммы, заявил эксперт.

«Не факт, что так будет. Здесь все зависит от скорости глобальной вакцинации, темпов формирования коллективного иммунитета и темпов мутаций вируса», — сказал Крючков.

Также врач заявил, что появление опасных мутаций связано с темпами вакцинации. Низкие темпы создания коллективного иммунитета влияют на риск появления новых штаммов, заключил эксперт. «Да, вакцины действительно не снижают способность заражаться настолько хорошо, как хотелось бы. Но ведь вероятность все равно падает», — пояснил Крючков.

Как заключил врач, происходит накопительный эффект для формирования коллективного иммунитета.

Ранее ученый-иммунолог, профессор Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich) Саи Редди предупредил о появлении новых вариантов коронавирусной инфекции, которые, обладая высоким уровнем заразности, будут способны избегать воздействия на них антител.