В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России

Замдиректора Роспотребнадзора Горелов: ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась

Ситуация с COVID-19 в России перешла в стадию стабилизации. Об этом заявил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает ТАСС.

По его словам, на стабилизацию ситуации с коронавирусом повлиял ряд факторов, среди которых самым важным является вакцинация. Горелов отметил, что в последние недели россияне активно прививались — это повлияло на эпидемиологическую обстановку.

При этом заместитель директора Роспотребнадзора заявил, что «расслабляться еще рано», потому что суточное количество заболевших коронавирусом остается высоким.

Он пояснил, что фаза стабилизации длится до полутора месяцев, а после ее окончания можно ожидать снижения заболеваемости.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Он добавил, что прирост заболевших по стране замедлился.

