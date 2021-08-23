Оценена эффективность нового препарата против коронавируса

В ходе третьей фазы клинических испытаний новый препарат AstraZeneca на основе антител человека показал эффективность в 77 процентов в борьбе с коронавирусом, сообщает компания в своем пресс-релизе.

Новый препарат AZD7442 представляет собой комбинацию из двух типов моноклональных антител длительного действия. По утверждению AstraZenecа, он может обеспечивать защиту от коронавируса на протяжении года. Однако ранее он показал эффективность лишь в 33 процента.

В ходе новой, третьей, фазы клинического исследования AZD7442 снизил риск развития симптомов коронавируса на 77 процентов по сравнению с плацебо — солевым раствором. Из всех 5197 участников исследования симптомы коронавируса развились у 25 человек.

Предварительные исследования in vitro показали, что препарат нейтрализует и новые варианты коронавируса, в том числе «дельта»-штамм. В настоящее время AstraZeneca готовится подать результаты исследования для условного разрешения на продажу препарата. «AZD7442 может быть важным инструментом в нашем арсенале для помощи людям, которым для возвращения к нормальной жизни не хватило вакцинации», — отметил руководитель исследования, профессор Колорадского университета Майрон Левин.

Разработка препарата была профинансирована властями США, которые уже заказали более 700 тысяч доз.

