Ученые сообщили о новых способах лечения коронавируса

Ученые Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете определили девять потенциальных новых методов лечения COVID-19, в том числе три, которые уже одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для лечения других заболеваний. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Reports. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Команда исследователей проверила тысячи существующих препаратов и соединений на способность подавлять репликацию коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Из девяти лекарств, снижающих репликацию SARS-CoV-2 в клетках органов дыхания, три уже получили одобрение для использования: циклоспорин против отторжения трансплантата, дакомитиниб против рака и антибиотик салиномицин. Это ускорит испытания их эффективности против коронавируса с участием людей.

В США единственными противовирусными препаратами от COVID-19, получившими разрешение FDA для экстренного использования, являются ремдесивир и несколько препаратов на основе антител, однако они дороги и не на 100 процентов эффективные.

Полученные данные свидетельствуют о том, что в клетках почек и печени вирус использует механизм, который может быть нарушен, например, гидроксихлорохином. Однако в респираторных клетках инфекция действует по-другому, что объясняет отсутствие эффективности этого препарата в клинических испытаниях.