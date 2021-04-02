Ученые нашли убивающие коронавирус вещества в плесени

Группа российских ученых совместно с зарубежными коллегами нашла в плесени вещества, способные убить коронавирус. На их основе, по расчетам специалистов, можно будет сделать более эффективный и менее токсичный препарат, чем существующие. Об этом пишет газета «Известия».

Эксперты из Южно-Уральского государственного университета, Федерального сельского университета Пернамбуку (Бразилия), Университета Амити, Университета Дели (Индия) и Университета Квазулу-Натал (ЮАР) занимаются проверкой перспективных соединений против двух ферментов вируса. На данный момент ученые выделили пять соединений, способных в определенной концентрации оказывать противовирусное воздействие. Большинство соединений было выделено из плесени.

Начальник Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств ЮУрГУ Владимир Потемкин рассказал, что использованные в исследовании плесневые грибы Aspergillus вызывают у человека поражение легких (микоз), однако в лекарстве задействовано низкомолекулярное соединение, которое не способно навредить человеку.

Ранее американские ученые из Йельского университета сообщили, что нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) во время COVID-19 опасны и могут помешать борьбе иммунной системы с коронавирусом. Эти препараты могут потенциально повлиять на восприимчивость организма к инфекции, размножение вируса внутри клеток и действие иммунной системы.