Ученый предупредил о появлении неуязвимых штаммов COVID-19

Ученый-иммунолог, профессор Федеральной политехнической школы Цюриха (ETH Zurich) Саи Редди предупредил о появлении новых вариантов коронавирусной инфекции, которые, обладая высоким уровнем заразности, будут способны избегать воздействия на них антител. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету SonntagsBlick.

По его словам, мутации штаммов «бета», «гамма» и «дельта» неизбежны. Он отметил, что это может значительно осложнить борьбу с пандемией в следующем году.

Редди пояснил, что штамм «бета», который был обнаружен в августе 2020 года в ЮАР, и штамм «гамма», который впервые выявили в сентябре в Бразилии, «развили мутации, благодаря которым могут частично избегать воздействия антител».

Материалы по теме Дыхание смерти Что породило самые страшные и смертельно опасные коронавирусы Коронавирусная бомба. Россиянка болела COVID-19 почти целый год. Вирус мутировал 40 раз, но не убил ее

По мнению специалиста, «бета» и «гамма» станут более заразными, а «дельта» разовьет способность избегать воздействия антител. «Если такой вариант коронавируса появится, то мы должны обнаружить его как можно раньше, а создатели вакцин должны будут быстро их адаптировать», — предупредил Редди.

Ученый добавил, что новая коронавирусная инфекция обосновалась среди людей надолго. «Вероятно, это продлится годы, и, возможно, до конца нашей жизни», — сказал он. Он добавил, что «дельта»-вариант настолько силен, что любой невакцинированный человек при контакте с ним может стать «сверхраспространителем» инфекции.

Ранее сообщалось, что передачу коронавируса во время массовых мероприятий в закрытых помещениях можно ограничить с помощью нескольких способов, среди которых эффективная вентиляция и ужесточение мер гигиены. Построенная немецкими учеными на основе эмпирических данных модель распространения коронавируса в закрытых помещениях показала, что при более быстром воздухообмене один человек на концерте с четырьмя тысячами посетителей в среднем заражал три-четыре человека, в то время как при более медленном — 25—26.