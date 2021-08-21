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В России приступят к клиническим испытаниям вакцины-спрея от коронавируса

Гинцбург: Центр Гамалеи готов начать клинические испытания назальной вакцины от COVID-19
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Фото: Pixabay

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ученые закончили доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса. Специалисты готовы начать клинические испытания препарата от COVID-19, сообщает ТАСС.

«С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям», — подчеркнул руководитель центра.

Гинцбург ранее сообщал, что в России приступят к клиническим испытаниям вакцины против коронавируса в форме спрея в конце 2021-начале 2022 года. Она содержит второй компонент препарата «Спутник V» и представляет собой специальный шприц с насадкой, с помощью которых препарат распыляется в нос.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже сделала прививку от COVID-19 назальной вакциной. Она рассказала, что находится в группе волонтеров, с помощью которых разрабатывают препарат. «По совету врачей сделала назальную вакцину, защитила носоглотку», — добавила Матвиенко.

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