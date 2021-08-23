Российский инфекционист оценил вероятность роста заболеваний COVID-19 осенью

Осенью текущего года с высокой вероятностью может начаться рост количества заболевших COVID-19, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков. В интервью радио Sputnik он заявил, что есть 90-процентный риск повышения количества больных.

«После окончания отпускного периода, когда начнется процесс обучения в школах и институтах, скорее всего, эта прослойка начнет заражаться коронавирусной инфекцией. С вероятностью больше 90 процентов мы в середине или конце сентября получим рост заболеваемости», — оценил ситуацию с коронавирусом специалист.

Кроме того, инфекционист отметил, что прогнозировать течение пандемии довольно тяжело. Также, по его словам, в России до сих пор сохраняется довольно большой слой населения, у которого нет иммунитета к коронавирусу. Тимаков напомнил, что единственный способ уменьшить вероятность заболевания COVID-19 — вакцинация.

По словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, на данный момент ситуация с коронавирусом в стране перешла в стадию стабилизации. Он отметил, что на это повлиял ряд факторов, среди которых самым важным является вакцинация.