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Российский инфекционист оценил вероятность роста заболеваний COVID-19 осенью

Инфекционист Тимаков: вероятность повышения заболеваемости COVID-19 осенью — 90 процентов
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Фото: Страница Евгения Тимакова в Facebook

Осенью текущего года с высокой вероятностью может начаться рост количества заболевших COVID-19, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков. В интервью радио Sputnik он заявил, что есть 90-процентный риск повышения количества больных.

«После окончания отпускного периода, когда начнется процесс обучения в школах и институтах, скорее всего, эта прослойка начнет заражаться коронавирусной инфекцией. С вероятностью больше 90 процентов мы в середине или конце сентября получим рост заболеваемости», — оценил ситуацию с коронавирусом специалист.

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Кроме того, инфекционист отметил, что прогнозировать течение пандемии довольно тяжело. Также, по его словам, в России до сих пор сохраняется довольно большой слой населения, у которого нет иммунитета к коронавирусу. Тимаков напомнил, что единственный способ уменьшить вероятность заболевания COVID-19 — вакцинация.

По словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, на данный момент ситуация с коронавирусом в стране перешла в стадию стабилизации. Он отметил, что на это повлиял ряд факторов, среди которых самым важным является вакцинация.

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