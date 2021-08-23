Российский врач объяснил связь лишнего веса с тяжелым течением коронавируса

Врач Кудинов рассказал, почему люди с ожирением тяжело переносят коронавирус

Люди, которые страдают ожирением, тяжелее переносят COVID-19. Это обусловлено тем, что лишняя масса тела затрудняет дыхание человека, в частности, во сне. Эту связь объяснил врач терапевт-сомнолог, специалист по неинвазивной вентиляции легких Павел Кудинов в интервью «Пятому каналу».

«Коронавирус поражает ткань легкого и в результате нарушается газообмен. Это нарушение перехода кислорода из воздуха в кровь. У людей с ожирением в их обычной жизни снижено количество воздуха, которое они вдыхают из-за избытка массы тела. Живот поджимает диафрагму, нарушается процесс дыхания», — уточнил медик.

По его словам, у пациентов с лишним весом, которые заразились коронавирусом, сильно снижается содержание кислорода в крови, а также начинают страдать ткани и органы. Кроме того, развивается легочная недостаточность, требующая уже искусственной вентиляции легких. Как отметил врач, такие проблемы решаются. Людям с лишним весом необходимо проходить обследования, позволяющие выявить нарушения дыхания и исправить их с помощью специальной терапии, добавил Кудинов.

«Это либо кислородная терапия, либо неинвазивная искусственная вентиляция легких во время сна. Данная методика будет полезна таким пациентам не только во время коронавируса, но и в обыденной жизни», — резюмировал специалист.

Ранее ученые Массачусетского технологического университета и Гарварда назвали людей с лишним весом суперраспространителями COVID-19. По данным исследователей, у различных пациентов количество выдыхаемых аэрозольных частиц может различаться в сотни раз. Так, всего на 18 процентов людей приходилось 80 процентов выдыхаемого биоаэрозоля, что доказывает феномен суперраспространения.