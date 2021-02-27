Наука и техника
 
Последние новости
Россиянам назвали лучшую валюту для сбережений
В Москве началась вакцинация добровольцев «Спутником Лайт»
Россиянам дали советы по борьбе с телефонными мошенниками
Милонов предложил наказывать за порно
Многократная чемпионка мира выбрала между золотом Олимпиады и миллионом долларов
Послы США, Великобритании и Латвии принесли цветы к месту убийства Немцова
В Роспотребнадзоре рассказали о характере выявляемых в России мутаций COVID-19
Жириновский раскритиковал отдыхающих в южных странах россиян
В России упростили школьные выпускные экзамены в 2021 году
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы основные причины тяжелых осложнений от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Reuters

Группа ученых выделила четыре заболевания, повышающих риск попасть в больницу с тяжелой формой COVID-19. Основные причины осложнений от коронавируса описаны в исследовании, опубликованном в научном журнале Американской кардиологической ассоциации.

С помощью математического моделирования ученые оценили количество госпитализаций в США, которые можно было избежать, не будь у граждан четырех распространенных кардиометаболических состояний: ожирения, гипертонии, диабета или сердечной недостаточности. В выборку исследования попало более 900 тысяч случаев госпитализации пациентов c коронавирусом до 18 ноября 2020 года.

Так, 30 процентов пациентов с коронавирусом, участвовавших в исследовании, страдали ожирением, у 26 процентов больных выявили гипертонию, еще 21 процент имел диабет, а у 12 процентов пациентов оказалась сердечная недостаточность. Ученые считают, что риск попадания в больницу сократится на 11 процентов, если снизить распространение каждого из этих заболеваний на 9 процентов.

Тяжелую форму COVID-19 исследователи связывают и с возрастом заболевшего. Пациенты с диабетом моложе 50 лет, у которых находили коронавирус, попадали в больницу в 8 процентах случаев. Однако людей старше 65 лет госпитализировали уже в 29 процентах случаев.

Ведущий автор исследования Дариуш Мозаффарян отметил, что чаще всего от коронавируса страдают чернокожие и латиноамериканцы. Его коллега Меган О'Хирн подчеркнула, что медработникам следует информировать пациентов, у которых есть риск перенести коронавирус в тяжелой форме, о профилактических мерах.

Ранее ученые из Университета Хиросимы в Японии определили, что витамин В6, содержащийся в бананах и рыбе, теоретически может сдержать цитокиновый шторм у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Оказалось, что витамин может облегчить состояние пациентов с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Определен витамин для борьбы с осложнениями от коронавируса
Раскрыта причина тяжелых осложнений от коронавируса у детей и взрослых
У переболевших коронавирусом нашли повреждения сердца
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0112 января
Плакат Франтишека Паролека «Белое!»: чехословацкие легионеры «отбеливают» взятую под контроль Транссибирскую магистраль. 1918 год

«Оказались втянуты в российскую смуту»

Армия бывших пленных застряла в России и захватила полстраны. Она не боялась ни Ленина, ни Сталина
04:1822 февраля

Лондон призовет ООН отреагировать на «нарушения прав человека в России»

03:4222 февраля

Ученый назвал еду против рака

01:5522 февраля

Летчик-испытатель рассказал о возможностях беспилотника С-70 «Охотник»

Наука и техника00:01 6 декабря 2020

Бездомный убийца

Потерявший дом якудза, пустые бутылки и хозяйка борделя: обзор Yakuza: Like a Dragon
01:1622 февраля

Ученые задумались о ненадобности второй прививки для переболевших коронавирусом

00:5522 февраля

В России ответили на подозрения США в применении климатического оружия

23:2221 февраля

Перечислены признаки «тихого тромбоза»

Наука и техника10:28 3 декабря 2020

Новая реальность

Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
23:0321 февраля

Опубликованы кадры работы беспилотника «Орион» в Сирии

22:5021 февраля

Симптомы COVID-19 оказались признаками смертоносного вируса

22:4221 февраля

Инфекционист ответила на информацию о сроках сохранения антител к коронавирусу

Россия
Прививку от коронавируса сделали 4 миллиона россиян
«Сказал, что найдет их и зарежет»
Кавказских подростков захлестнула мода на k-pop. За любовь к корейской попсе им угрожают расправой
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Более 40 тысяч москвичей получат социальную помощь благодаря городу и НКО
Едим смело
Можно ли заразиться СOVID-19 через продукты питания
В Минздраве назвали срок спада заболеваемости COVID-19
«Мощь страны напрямую связана с численностью населения»
Из-за коронавируса в мире растет смертность и бездетность. Ждет ли Россию новая демографическая яма?
Все материалы
Мир
Оценены сроки одобрения вакцины «Спутник V» в Евросоюзе
Во Вьетнаме одобрили применение российской вакцины «Спутник V»
Стало известно о погибших при авиаударе США по Сирии
В немецком городе потеплело на 42 градуса за неделю
«После вируса нам предстоит борьба с мафией»
Из-за коронавируса мир пережил кризис и разгул преступности. Что ждет человечество после пандемии?
Все материалы
Бывший СССР
Армянская оппозиция призвала офицеров запаса присоединиться к протестам
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Военные требуют отставки премьер-министра. В ответ он призвал сторонников выйти на улицы
Президент Армении вернул Пашиняну его указ об увольнении главы Генштаба
Мягкий агрессор
Как Филипп Киркоров стал главной «русской угрозой» для прибалтийских стран
Массовые протесты захлестнули Грузию
Так не победим
Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?
СБУ проверит запись предполагаемого разговора между Сурковым и Медведчуком
Все материалы
Экономика
Главный покупатель нефти в мире запасся сырьем под завязку
Илон МаскМаск Всемогущий
Илон Маск приносит миллиарды долларов чужим компаниям. Для этого ему достаточно всего пары слов
Китайской экономике предсказали мировое господство
Водородная бомба
Мир нашел новую альтернативу нефти и газу. Она обойдется в сотни миллиардов долларов
Российская компания задумала продать гигантский алмаз
Николай Фалин«Планируем расти и развивать бизнес»
Владелец ГК «Максимум» о перспективах рынка железнодорожных перевозок
Обрушение биткоина обернулось трейдерам потерей миллиарда долларов
Все материалы
Силовые структуры
В Ленинградской области в результате стрельбы в кафе погиб человек
«Воры уже не хотят тюремной романтики»
В России объявили войну криминальным авторитетам. На что они готовы, чтобы остаться на свободе?
Полицейским ужесточат статью за игнорирование звонка об убийстве россиянки
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Бойцы ОМОН оцепили монастырь опального схиигумена Сергия для розыска убийцы
Алексей НавальныйНавального оштрафовали на 850 тысяч рублей за клевету на ветерана
Решение об отмене его условного срока оставили в силе. Он проведет в колонии 2,5 года
Обвиняемого в хищении денег российской сноубордистки доктора Блюма задержали
Все материалы
Наука и техника
Зло из телевизора
Куда сбежать от уродующих душу телепередач: обзор Little Nightmares 2
Страшнее коронавируса
Откуда взялись смертельно опасные бактерии и можно ли от них спастись
Все материалы
Спорт
Российский игрок НХЛ Капризов забил «божественный» гол броском из-за ворот
Хоккеиста Панарина обвинили в избиении девушки
Бывший тренер припомнил историю 10-летней давности. Но не привел никаких доказательств
Бывшая жена Аршавина провела четыре дня в коме из-за тяжелого заболевания
Взять столицу
Суперматч «Челси» — МЮ и замах «Сити» на 14-ю победу подряд — главные интриги тура АПЛ
Александр Емельяненко раскрыл планы на будущее
Настя Люкин«Я горда быть русской и выступать за Америку»
Советские чемпионы уехали в США за лучшей жизнью. Как их дочь выиграла Олимпиаду и стала звездой
Болельщики возмутились решением судей на турнире ACA и устроили беспорядки
Все материалы
Культура
Жерару Депардье предъявили обвинение в изнасиловании
Боевая единица
Звезда «Мандалорца» сравнила демократов с нацистами и была уволена. Это прославило ее на весь мир
Дрю Бэрримор в 13 лет отправили в психиатрическую больницу
Девушка ночью гуляет одна
Самый скандальный фильм 2000-х «Необратимость» обратили вспять. Что из этого вышло?
Рэпер Jay-Z продал половину своего бренда шампанского компании Moët Hennessy
«Они дарили ощущение нормальной жизни»
История красной помады: почему яркие губы любили королевы, проститутки и ненавидел Гитлер
Раскрыто малоизвестное увлечение Андрея Мягкова
Все материалы
Интернет и СМИ
Во «ВКонтакте» произошел сбой
Метаморфозы жизни
Люди и звери, красоты и ужасы: 2020 год глазами лучших фотографов
Переехавший в Россию телеведущий назвал долгосрочное последствие коронавируса
«Люди жаждут интимного опыта»
Порноактрисы хотят доказать миру, что они обычные люди. Для этого они покоряют YouTube
В сети начнут борьбу с травлей россиян
«Нет, не тресну!»
38-летняя россиянка объедается и выпивает на камеру. Как это принесло ей всенародную любовь?
Фото советского интерьера вызвало сомнения по поводу достойной жизни в СССР
Все материалы
Ценности
Обладатель густой бороды сбрил ее на камеру и прославился сходством с богом
«Крайне неустойчив и падок до женщин»
Дружба с Брежневым, устрицы в Париже и череда романов: как Черненко провел год во главе СССР
Личные официанты Трампа раскрыли его пристрастия в еде на посту президента
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»
Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
Женщины раскритиковали способ россиянина сэкономить на своей обуви ради любимой
«Прожигают жизнь — и им хорошо»
Как живут наследники самых богатых людей России
Ким Кардашьян отметила развод с мужем видео в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
«Было обидно до слез»
Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Нас там никто не ждал»
Гордые горцы, дома-монстры и страшный туман. Что таит от туристов Северный Кавказ?
«Их бог любит выпить, покурить и женщин»
Нищета, наркотики и колдуны: что увидел россиянин, пожив среди индейцев
Черт ногу сломит
Без телевизора, но с драконами: как живет страна, в которой главное — счастье ее жителей
Все материалы
Из жизни
Мать выбросила детей из окна многоэтажного дома и спасла им жизнь
Домашний кот сбежал от хозяйки и вернулся через 14 лет
Буйволица спасла детеныша от леопарда и пустилась в бегство от льва
Врачи приняли COVID-19 за отравление и погубили шестилетнюю девочку
Кошачий заклинатель
История музыканта-неудачника, который устроился работать в приют, спас тысячи кошек и прославился
Все материалы
АвтоВАЗ показал, как снимали рекламу новой Lada Niva Travel
Фантом и перья: особо особенный Rolls-Royce
Видео: самый роскошный седан в России — за что 46 миллионов рублей?
Техосмотр предложили сделать добровольным. Но не для всех
Советская сила: уникальные экспериментальные МАЗы
От «ядерной гусеницы» до «Перестройки». Эти советские машины так и остались лишь яркими идеями
Стивен Сигал лично представил украинскую бронированную амфибию
Еженедельная викторина для автомобильных фанатов: выпуск 2
Десять вопросов для тех, кто любит автомобили так же, как мы
В Беларуси обнаружили аутентичный 40-летний Opel, простоявший в гараже 12 лет
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы