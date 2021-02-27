Названы основные причины тяжелых осложнений от коронавируса

Группа ученых выделила четыре заболевания, повышающих риск попасть в больницу с тяжелой формой COVID-19. Основные причины осложнений от коронавируса описаны в исследовании, опубликованном в научном журнале Американской кардиологической ассоциации.

С помощью математического моделирования ученые оценили количество госпитализаций в США, которые можно было избежать, не будь у граждан четырех распространенных кардиометаболических состояний: ожирения, гипертонии, диабета или сердечной недостаточности. В выборку исследования попало более 900 тысяч случаев госпитализации пациентов c коронавирусом до 18 ноября 2020 года.

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Так, 30 процентов пациентов с коронавирусом, участвовавших в исследовании, страдали ожирением, у 26 процентов больных выявили гипертонию, еще 21 процент имел диабет, а у 12 процентов пациентов оказалась сердечная недостаточность. Ученые считают, что риск попадания в больницу сократится на 11 процентов, если снизить распространение каждого из этих заболеваний на 9 процентов.

Тяжелую форму COVID-19 исследователи связывают и с возрастом заболевшего. Пациенты с диабетом моложе 50 лет, у которых находили коронавирус, попадали в больницу в 8 процентах случаев. Однако людей старше 65 лет госпитализировали уже в 29 процентах случаев.

Ведущий автор исследования Дариуш Мозаффарян отметил, что чаще всего от коронавируса страдают чернокожие и латиноамериканцы. Его коллега Меган О'Хирн подчеркнула, что медработникам следует информировать пациентов, у которых есть риск перенести коронавирус в тяжелой форме, о профилактических мерах.

Ранее ученые из Университета Хиросимы в Японии определили, что витамин В6, содержащийся в бананах и рыбе, теоретически может сдержать цитокиновый шторм у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Оказалось, что витамин может облегчить состояние пациентов с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом.