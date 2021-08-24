Врачи объяснили рост случаев COVID-19 после достижения коллективного иммунитета

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев объяснил в беседе с URA.RU, почему в странах, где успешно прошла кампания вакцинации и сформирован коллективный иммунитет, продолжается рост числа случаев заражения коронавирусом. По его словам, это происходит после снижения иммунитета спустя некоторое время.

«Связано это с тем, что со временем уровень иммунной защиты населения снижается, поэтому в России не только требуется ускорять темпы прививочной кампании, но и через шесть месяцев проводить ревакцинацию», — отметил врач.

Токарев добавил, что в России необходимо вакцинировать не менее 80 процентов населения, поскольку в стране распространяется более заразный штамм «Дельта». Его коллега, врач-эпидемиолог Эдуард Шунков уверен, что необходимо достичь отметки в 90 процентов привитых граждан.

Специалист пояснил, что это цифра трудно достижима, но к ней нужно стремиться. Он уточнил, что показатель характерен для всех ОРВИ-инфекций, 90-95 процентов иммунизированного населения останавливают их, а в оставшиеся 5 процентов входят те, кто имеет явные противопоказания для прививки.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что осенью текущего года с высокой вероятностью может начаться рост количества заболевших COVID-19. Он отметил, что прогнозировать течение пандемии довольно тяжело. Также, по его словам, в России до сих пор сохраняется довольно большой слой населения, у которого нет иммунитета к коронавирусу. Эксперт напомнил, что единственный способ уменьшить вероятность заболевания COVID-19 — вакцинация.

