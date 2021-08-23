Иммунолог раскрыл способ замедлить мутации коронавируса

Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с радио Sputnik раскрыл способ замедлить мутации коронавируса.

По его словам, скорость появления новых разновидностей вируса зависит от степени его распространения на планете. «Чем больше вирусов, тем больше вероятность новых мутаций», — пояснил он.

Специалист отметил, что единственный способ быстро предотвратить появление новых вариантов коронавирусной инфекции — вакцинировать 80-90 процентов населения планеты. Иначе медикам придется приступать к разработке новых вакцин от COVID-19.

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«Если эффективность вакцины больше 50 процентов, нарастает иммунная прослойка, если меньше, то она будет топтаться на месте или уменьшаться за счет появления новых вариантов вируса», — пояснил врач.

Жемчугов добавил, что другой способ решить проблему с новыми вариантами COVID-19 заключается в разработке принципиально нового механизма конструирования препаратов для профилактики инфекций. По его словам, в Центре имени Гамалеи собираются зарегистрировать технологию, благодаря которой в течение нескольких недель или месяцев будут создаваться новые вакцины против новых вариантов коронавирусной инфекции.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ученые закончили доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса. Специалисты готовы начать клинические испытания препарата от COVID-19. «С назальной вакциной сейчас серьезный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям», — подчеркнул руководитель центра.

