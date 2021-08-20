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Гинцбург назвал вызывающие сильный клеточный иммунитет вакцины от COVID-19

Гинцбург: вакцины, созданные на аденовирусной платформе, вызывают более сильный иммунитет
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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Вакцины от коронавируса, которые созданы на аденовирусной платформе, в том числе «Спутник V», вызывают более сильный клеточный иммунитет, а также создают защитные антитела по сравнению с другими препаратами. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, аденовирусные вакцины способны полноценно симулировать процесс инфекции, таким образом вызывая более сильный иммунитет.

«Кроме того, входящий в состав аденовирусной вакцины S-белок коронавируса способствует созданию защитных aнтител с гораздо большим разнообразием, чем у вакцин других типов», — отметил Гинцбург.

Он добавил, что «Спутник V» может нейтрализовать даже новые штаммы коронавируса, в том числе «дельта»-вариант.

Ранее ученые из НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Минздрава России не обнаружили негативного эффекта для репродуктивного здоровья от прививки вакциной «Спутник V» ни для мужчин, ни для женщин. Отмечается, что в первом исследовании участвовали 45 мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, а во втором — 51 женщина в возрасте от 18 до 45 лет.

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