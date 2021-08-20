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В России дети стали чаще заражаться коронавирусом

Глава Минздрава Михаил Мурашко указал, что дети в России заражаются COVID-19 чаще взрослых
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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В России случаи заражения коронавирусом среди детей участились. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, его слова передает РИА Новости.

По его словам, это стало происходить из-за агрессивности и повышенной скорости распространения нового варианта коронавируса.

«Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя», — заявил министр здравоохранения.

Кроме того, он отметил, что родителям следует пройти вакцинацию от COVID-19 для уменьшения рисков заражения детей.

Ранее Михаил Мурашко оценил эффективность российской вакцины «Спутник V» против «дельта»-штамма коронавируса. По его словам, она составляет около 83 процентов. Также он подчеркнул, что вакцина более чем на 95 процентов защищает против тяжелых случаев COVID-19.

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