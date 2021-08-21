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Мурашко рассказал о категории россиян с самой большой смертностью от COVID-19

Глава Минздрава: 85 процентов умерших от COVID-19 — россияне старше 60 лет
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Михаил Мурашко
Михаил Мурашко
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко назвал категорию россиян с самой большой смертностью от коронавируса. Его слова передает РИА Новости.

«Мы видим, что в структуре, в том числе, летальных исходов 85 процентов — это лица старше 60 лет», — рассказал глава Минздрава.

Он подчеркнул, что у пожилых остается огромный риск летального исхода от коронавируса.

Ранее Михаил Мурашко официально заявил, что эксперты разрешили использовать вакцину «Спутник Лайт» для повторной вакцинации жителей старшей 60 лет.

В России за последние сутки выявили 21 тысячу новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 726 523.

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