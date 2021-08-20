Голикова рассказала о снижении младенческой смертности в России

Голикова: уровень младенческой смерти в России снизился на 43,6 процента за семь лет

С 2013 по 2020 год показатели младенческой смертности в России снизились на 43,6 процента. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает RT.

«Если говорить о стране в целом, то за период с 2013 по 2020 год показатель младенческой смертности снизился на 43,6 процента. Я хочу сказать, что у нас есть еще потенциал в этом», — заявила вице-премьер.

Голикова отметила, что данный показатель снижался, несмотря на эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом.

Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова заявила, что пандемия коронавируса может привести к росту детской смертности. В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что в стране участились случаи заражения коронавирусом среди детей. По его словам, это стало происходить из-за агрессивности и повышенной скорости распространения нового варианта коронавируса.