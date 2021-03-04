В Минздраве допустили рост детской смертности из-за пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса может привести к росту детской смертности. Об этом заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова. Ее слова приводит ТАСС.

«В последние годы мы успешно боролись с детской смертностью, но при существующей ситуации, к сожалению, возможны варианты, когда вновь детская смертность увеличится. При чем то, на сколько, будет зависеть оттого, на сколько мы выполняем вакцинальные программы, плановые в том числе», — сказала специалист.

При этом считается, что у детей коронавирус в большинстве случаев протекает в легкой или бессимптомной форме. Об этом говорил, в частности, педиатр-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. По его словам, из-за такой реакции детского организма на коронавирус врачам не всегда удается выявить инфекцию. А в связи с тем, что дети переносят заболевание легче и без тяжелых последствий, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предположил, что им даже не обязательна вакцинация от COVID-19.

В 2020 году глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что детская смертность в России снизилась до одного из самых низких показателей за всю историю. При этом он призвал родителей быть внимательными к здоровью детей и не пренебрегать рекомендациям специалистов.