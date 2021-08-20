Иммунолог рассказал о перенесшем COVID-19 шесть раз за полгода россиянине с ВИЧ

Иммунолог Болибок: пациент с ВИЧ перенес коронавирус бессимптомно шесть раз за полгода

Пациент с ВИЧ перенес COVID-19 шесть раз за полгода из-за особенностей иммунной системы. Об этом рассказал российский иммунолог Владимир Болибок в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

По словам специалиста, больной постоянно делал ПЦР-тесты, и они оказывались положительными. Однако это не значит, что прививка на него не действовала, отметил медик.

«Сегодня «поймали» ковид, потом на две недели отправили на самоизоляцию, возвращается — у него все в порядке. Симптомов нет никаких. Это человек с особенностью иммунной системы, у него иммунодефицитное состояние, он у меня давно, с начала нулевых», — уточнил Болибок.

Он добавил, что у людей с иммунодефицитом развивается слабый иммунитет от прививки.

Ранее в центре «Вектор» назвали долю заболевших через 21 день после второй прививки от COVID-19. Так, коронавирусом в России заразились 0,66 процента привитых «Спутником V», 0,59 процента привитых «ЭпиВакКороной» и 0,27 процента привитых «КовиВаком».