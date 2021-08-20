Россия
 
Последние новости
На Украине придумали новый способ «остановить» Россию
21-летняя российская блогерша снялась в оголяющем грудь топе и вызвала споры
Серийного вора-домушника задержали в Подмосковье 
Россияне массово захотели бюджетно отдохнуть на любимом курорте богачей
Российские врачи рассказали о сложностях участия в прививочной кампании
В Киеве заметили модернизированный советский танк
Бритни Спирс заподозрили в нападении на домработницу
В Белоруссии приготовились разгромить бизнесменов
Модель OnlyFans оценила последствия запрета «сексуального контента»
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский врач назвала опасность ранней стадии COVID-19 для глаз

Врач Адамян: поражающий кровеносные сосуды коронавирус является опасным для глаз
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

На ранней стадии коронавируса многие пациенты отмечают проблемы со зрением. COVID-19 опасен для глаз, так как способен поражать кровеносные сосуды, вызывая риск образования тромбов и возникновения васкулитов. Об этом предупредила врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Арпине Адамян в интервью агентству «Прайм».

По ее словам, зачастую COVID-19 вызывает коронавирусный конъюнктивит.

«Слизистая глаза является очень благоприятной средой для коронавируса SARS-CoV-2, поскольку их pH (кислотно-щелочной баланс) совпадает. Из-за этого вирус может длительное время находиться в слизистой глаза, поражая его поверхность. Чаще всего заболевание поражает оба глаза», — уточнила медик.

Она добавила, что проблемы со зрением можно определить несколькими способами. Врач назвала такие симптомы, как покраснение глаз, выраженный зуд век, светобоязнь, обильное слезотечение, ощущение «песка» или инородного тела в глазах, рези в глазах, отек век, выделения из глаз, а также затуманивание зрения.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург оценил влияние вакцины от коронавируса «Спутник V» на человеческую ДНК. По его словам, какое-либо влияние на нее со стороны препарата исключено.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач рассказала о влиянии коронавируса на мышцы
Российский врач развеял главные мифы о вакцинации от коронавируса
Гинцбург прокомментировал влияние «Спутника V» на человеческую ДНК