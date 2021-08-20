Российский врач назвала опасность ранней стадии COVID-19 для глаз

На ранней стадии коронавируса многие пациенты отмечают проблемы со зрением. COVID-19 опасен для глаз, так как способен поражать кровеносные сосуды, вызывая риск образования тромбов и возникновения васкулитов. Об этом предупредила врач-офтальмолог «СМ-Клиника» Арпине Адамян в интервью агентству «Прайм».

По ее словам, зачастую COVID-19 вызывает коронавирусный конъюнктивит.

«Слизистая глаза является очень благоприятной средой для коронавируса SARS-CoV-2, поскольку их pH (кислотно-щелочной баланс) совпадает. Из-за этого вирус может длительное время находиться в слизистой глаза, поражая его поверхность. Чаще всего заболевание поражает оба глаза», — уточнила медик.

Она добавила, что проблемы со зрением можно определить несколькими способами. Врач назвала такие симптомы, как покраснение глаз, выраженный зуд век, светобоязнь, обильное слезотечение, ощущение «песка» или инородного тела в глазах, рези в глазах, отек век, выделения из глаз, а также затуманивание зрения.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург оценил влияние вакцины от коронавируса «Спутник V» на человеческую ДНК. По его словам, какое-либо влияние на нее со стороны препарата исключено.