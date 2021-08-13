Врач рассказала о влиянии коронавируса на мышцы

Врач-эндокринолог клиники МГУ, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова в интервью радио Sputnik рассказала, как восстановить мышечную массу после коронавируса.

Специалист отметила, что существенная потеря веса наблюдается у пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме и лежавших в больнице. При этом в худшем случае человек может похудеть на несколько десятков килограмм. В качестве примера Павлова привела случай, когда после полутора месяцев в реанимации мужчина потерял 30 килограмм. Несмотря на то, что в первую очередь теряется мышечная масса, уточнила эксперт.

По словам Павловой, процесс восстановления мышц займет немало времени. Она подчеркнула, что даже привыкшему к тренировкам человеку следует начинать с малоинтенсивных занятий, поскольку нельзя давать большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Лучше всего начинать с прогулок и плавания, постепенно увеличивая время и интенсивность занятий. При этом врач посоветовала внимательно следить за пульсом. В случае, если восстановление мышечной массы происходит очень медленно или не происходит совсем, необходимо обратиться за помощью к врачу-реабилитологу.

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