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Российский врач перечислил главные последствия COVID-19 для органов

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врач-вирусолог Алексей Черновский перечислил «Вечерней Москве» главные последствия коронавируса для органов.

По его словам, у переболевших COVID-19 последствия инфекции могут быть абсолютно разными. Так, могут появиться последствия в виде аллергических реакций, проблем с сердечно-сосудистой системой и нарушением обоняния.

В отдельных случаях у пациентов искажаются вкус и обонятельное восприятие. Также могут появиться одышка, аллергические реакции, боли в желудке, нарушение обменных процессов.

Собеседник издания отметил, что некоторые пациенты жалуются на появления «тумана» в голове. «У них замедляется способность анализировать и быстро воспринимать информацию», — сказал медик, добавив, что болезнь наносит удар по тем органам, которые и до коронавируса были не в самом лучшем состоянии.

Так, люди, имеющие проблемы с сердцем, могут острее переносить свои хронические заболевания из-за того, что вирусные частички могут сохраняться в организме и травмировать ткани. «На фоне болезни может происходить сильнейшее воспаление коронарных артерий миокарда сердечной мышцы», — сказал Черновский.

Также он заявил, что результате заболевания коронавирусом повышается свертываемость крови, что может привести к закупорке сосудов. Кроме того, достаточно распространенным последствием COVID-19 считается облысение.

Ранее врач-офтальмохирург, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова заявила, что коронавирус может привести к развитию конъюнктивита и снижению остроты зрения. По ее словам, возникновение конъюнктивита связано с изменением слизистой глаз, которая является «входными воротами» инфекции.

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