Гинцбург рассказал о переносимости «Спутника V» беременными женщинами

Гинцбург рассказал, что беременные хорошо переносят прививку «Спутником V»

Беременные женщины, сделавшие прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V», хорошо переносят вакцину. Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Очень хорошо, никаких нет нареканий. В рамках фармаконадзора тоже никаких замечаний нет», — сказал он.

Ранее Гинцбург рассказал, что вакцинация «Спутником V» среди беременных проходит нормально, и препарат не оказывает никакое влияние на новорожденных. По его словам, антитела матери, образующиеся после прививки, передаются новорожденному ребенку. Они могут защищать младенца до шести-семи месяцев.

В России на данный момент зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт». 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала выход пятой отечественной вакцины от COVID-19.