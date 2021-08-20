Распространение коронавируса по организму запечатлели на видео

Ученые из Канады и США в реальном времени увидели, как SARS-CoV-2 поражает организм

Исследователи из США и Канады впервые смогли запечатлеть в реальном времени, как коронавирусная инфекция распространяется по организму мыши. Статья ученых опубликована в журнале Immunity, видео распространения вируса опубликовано в Youtube.

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Для того чтобы отследить распространение SARS-CoV-2 на клеточном уровне, исследователи из Монреальского и Йельского университетов использовали биолюминесцентные метки и продвинутые методы микроскопии. Путь распространения коронавируса у мышей похож на то, как инфекция развивается у людей: сначала вирус попадал в нос, там размножался и распространялся по легким. На третий день с момента инфицирования SARS-CoV-2 начал проникать в другие органы. Затем он добирался до мозга, после чего мыши умирали.

Ученые использовали плазму выздоровевших после COVID-19 для лечения некоторых мышей. Одним вводили ее до заражения, другим — после. В первом случае антитела предотвращали распространение вируса, во втором — останавливали его продвижение примерно к третьему дню. Однако не все антитела действовали эффективно. Те, у кого недостаточно хорошо работала эффекторная функция — способность «звать на помощь» другие клетки иммунной системы и уничтожать зараженные клетки — действовали менее успешно. «Антитела должны быть в наличии в организме в нужное время, в нужном месте и в нужном количестве. Одной нейтрализующей активности недостаточно без эффекторной функции», — резюмировала одна из авторов работы, доцент Йельской школы медицины Прити Кумар (Priti Kumar).

Ученые подчеркивают, что результаты их исследования могут быть применены при лечении COVID-19.

