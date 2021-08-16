Оценен иммунный ответ на коронавирус

Исследователи из НИУ ВШЭ изучили эффективность реакции T-клеток организма на различные штаммы SARS-CoV-2. Работа ученых опубликована в журнале Nucleic Acids Research.

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Мутации коронавируса позволяют его новым штаммам эффективнее уходить от вырабатываемых человеком антител. Однако до сих пор не до конца известно, стал ли SARS-CoV-2 эффективнее избегать одного их основных механизмов защиты организма — T-клеток. Развитие T-клеточного иммунного ответа во многом определяется генетическими факторами — в частности, многочисленными вариантами генов главного комплекса гистосовместимости человека (человеческих лейкоцитарных антигенов, HLA), каждый из которых соответствует молекуле, распознающей определенный набор белков вируса. Набор этих молекул у человека и определяет эффективность Т-клеточного иммунитета.

Ученые факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ оценили силу взаимодействия молекул HLA и пептидов штаммов коронавируса — «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «эпсилон», «дзета», «эта», «тета», «йота», «каппа» и «лямбда» — и составили их атлас. Исследователи выделили те варианты, распознавание которыми вируса изменилось больше всего. Носители таких вариантов генов HLA могут составлять группу риска при заражении мутантным штаммом вируса, подчеркивают ученые.

