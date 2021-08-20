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В России выявили 20 992 новых случая коронавируса

Оперштаб: в России за последние сутки выявлено 20 992 новых случая COVID-19
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Фото: Komsomolskaya Pravda / Glpballookpress.com

В России за последние сутки выявили 20 992 новых случая коронавируса. Общее число с начала пандемии COVID-19 составило 6 705 523. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

Днем ранее в России зафиксировали 21 058 новых случаев коронавируса. Темп прироста составил 0,31 процента.

20 992
случая COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений выявили в Москве (1925), Санкт-Петербурге (1691) и Московской области (1029). Меньше всего — в Магаданской области (29), Ненецком автономном округе (9) и Чукотском автономном округе (9).

За последние 24 часа скончались 785 человек, всего с начала пандемии зафиксировано 174 485 смертей.

Суточный показатель выздоровлений составил 20 351 , общий — 5 983 405.

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